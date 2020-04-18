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شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل حالتي وفاة و106 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
السبت 18 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 263 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2670 حالة.
وأضافت أنه تم تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 137، فيما وصل عدد المتعافين إلى 298 حالة.
ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس/آذار وحتى 20 أبريل/نيسان، وفرض وضع الكمامات الطبية بالنسبة للمضطرين للخروج من منازلهم، كما سارع إلى إغلاق المدارس قبل ذلك، وقرر حظر مختلف الأنشطة والتجمعات وغلق مجاله الجوي.
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