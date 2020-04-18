7 آلاف وفاة بكورونا في دور رعاية أمريكية

السبت 18 أبريل 2020

توفي 7 آلاف شخص في دور رعاية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بسبب مرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، طبقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة.



وانتشر الفيروس في أكثر من 4100 من دور الرعاية في الولايات المتحدة ومنشآت أخرى، وفقا للحصيلة الصادرة عن الصحيفة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا، حيث بلغت حالات الإصابة أكثر من 700 ألف حالة إصابة، بينما تجاوز عدد الوفيات 37 ألف حالة، طبقا لأحدث أرقام صادرة عن جامعة "جونز هوبكنز"، الجمعة، وفقا للعين.

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ووفقا لتقرير الصحيفة تعد منشآت الرعاية الأكثر تضررا بشكل خاص من الوباء؛ لأن المسنين والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، هم الأكثر عرضة للمخاطر، وبسبب زيادة خطورة الإصابة عندما يعيش كثير من الأشخاص على مقربة من بعضهم البعض.

كانت السلطات الأمريكية أصدرت في مارس/آذار إجراءات إرشادية جديدة لأكثر من 15 ألفا من دور الرعاية تشمل الإجراءات الصارمة فرض قيود على غرف الطعام وإلغاء التجمعات الاجتماعية، ومطالبة الموظفين بفحص الأشخاص الذين يدخلون دور الرعاية لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالحمى، طبقا لمراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية.

غير أن نيويورك تايمز ذكرت أنه لم يتم تطبيق القيود، وحتى إذا تم تطبيقها، ربما يجلب العمال المعنيون برعاية المسنين بدون قصد الفيروس لدور الرعاية.

وفي العديد من الدول الأوروبية، كانت هناك أيضا تقارير بشأن أعداد كبيرة من الوفيات المتعلقة بمرض كوفيد-19 في دور رعاية خلال الأسابيع القليلة الماضية.