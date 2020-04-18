شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد امرأة وطفلين وجرح آخرين بقصف حوثي استهدف سوق العقلة في البيضاء والان مع التفاصيل

السبت 18 أبريل 2020 قالت مصادر محلية في محافظة البيضاء إن شهداء وجرحى سقطوا جراء قصف شنته مليشيا الحوثي على أحد أسواق المحافظة.

وذكرت المصادر، أن امرأة استشهدت وطفلتها وطفل آخر بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحى جراء قصف مليشيا الحوثي سوق العقلة بمديرية الصومعة. Advertisements وأشارت المصادر إلى أن القصف الحوثي طالت السوق المكتظ بالمواطنين أثناء تجمعهم لشراء حواجهم اليومية. ومنذ خمسة أعوام وجرائم مليشيا الحوثي لا تتوقف بحق المدنيين في محافظة البيضاء، وهو ما فاقم من الوضع الإنساني والصحي في المحافظة.

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