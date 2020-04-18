شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وبذلك يرتفع عدد إجمالي المصابين في دولة الكويت إلى 1751 حالةً، مع تسجيل حالة وفاة جديدة لمقيم ليرتفع عدد المتوفين فيها إلى ستة أشخاص.
فيما بلغ عدد المتعافين إلى 280 حالةً بعد شفاء 22 حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تسجل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.