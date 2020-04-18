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الكويت تسجل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 93 إصابة جديدة بفيروس   والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).

وبذلك يرتفع عدد إجمالي المصابين في دولة الكويت إلى 1751 حالةً، مع تسجيل حالة وفاة جديدة لمقيم ليرتفع عدد المتوفين فيها إلى ستة أشخاص.

فيما بلغ عدد المتعافين إلى 280 حالةً بعد شفاء 22 حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

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