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الهند تسجل 43 وفاة و991 إصابةً جديدة بكورونا

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سجلت الهند 43 حالة وفاة و 991 إصابة مؤكدة جديدة في حصيلة يومية لفيروس المستجد ( كوفيد - 19 ) تظهر ارتفاعاً في عدد الوفيات مقابل تراجع الإصابات.

وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان إن الحصيلة الإجمالية لانتشار كورونا ارتفعت بذلك إلى 480 وفاة و 14378 إصابة، مشيرةً إلى خروج 1992 مصاباً من المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس.

وأوضحت أن البيانات الجديدة تظهر ارتفاعاً في عدد الوفيات بتسجيل 43 وفاة جديدة مقابل 23 حالةً أمس وتراجعاً في الإصابات التي سجلت 991 حالةً مقابل 1007 حالات أمس.

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