شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 43 وفاة و991 إصابةً جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان إن الحصيلة الإجمالية لانتشار كورونا ارتفعت بذلك إلى 480 وفاة و 14378 إصابة، مشيرةً إلى خروج 1992 مصاباً من المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس.
وأوضحت أن البيانات الجديدة تظهر ارتفاعاً في عدد الوفيات بتسجيل 43 وفاة جديدة مقابل 23 حالةً أمس وتراجعاً في الإصابات التي سجلت 991 حالةً مقابل 1007 حالات أمس.
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