شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة بإقليم خاباروفسك الروسي ومقتل طاقمها والان نبدء بالتفاصيل

لقي 3 أشخاص مصرعهم اليوم إثر تحطم طائرة خفيفة في إقليم خاباروفسك الروسي. وأفادت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية بأن طائرة خفيفة سقطت أثناء تنفيذها رحلة تدريبية على بعد 30 كيلومترا من خاباروفسك، مضيفة أن ثلاثة أشخاص-وفق المعلومات الأولية- كانوا على متنها لقوا مصرعهم.

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