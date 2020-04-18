شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تكسر حاحز الـ 700 ألف إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تخطت الولايات المتحدة الأمريكية عتبة ال700 ألف إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، وبذلك تعد البلد الأكثر تأثراً بالفيروس في العالم. وأشار تعداد لجامعة ( جونز هوبكنز ) إلى أن الولايات المتحدة سجلت 3856 وفاة إضافية خلال أربع وعشرين ساعة. وكانت مدينة نيويورك أعلنت الأسبوع أنها ستضيف إلى حصيلة ضحاياها 3778 حالة وفاة "ربما تكون مرتبطة" بكوفيد - 19.

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