بالجدول.. تعرف على السعر المناسب لنفط العراق وبعض الدول

أكد صندوق النقد الدولي انه على الرغم من موافقة كبار المنتجين في العالم على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا، فإن القرار لا يدخل حيز التنفيذ حتى ايار.



وحسب صندوق النقد الدولي فان الدول اتفقت فيما بينها للوصول الى افضل الأسعار المناسبة لها. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور إن صفقة أوبك + "ستوفر بعض الاستقرار في السعر، ولكن أعتقد أنه من المهم جدًا أن ندرك بأن الطلب يلعب حاليًا دورًا مهمًا في السوق، وأن الطلب - وتعافي الطلب - سيعتمدان بشكل كبير على السرعة التي سيتعافى بها الاقتصاد العالمي".وحسب صندوق النقد الدولي فان الدول اتفقت فيما بينها للوصول الى افضل الأسعار المناسبة لها. وفيما يلي جدول بالسعر المناسب للنفط لكل دول :

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