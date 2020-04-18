اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن سقوط صاروخي كاتيوشا قرب شركة صينية بالنهروان.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا بالقرب من الشركة الصينية في منطقة النهروان ضمن قاطع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية".
واضافت ان "سقوط الصاروخين لم يسفرا عن وقوع اية خسائر بشرية".
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