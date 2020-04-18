الشابندر يوجه تنبيها للراغبين بدخول مزاد بيع الحقائب بالكابينة الوزارية الجديدة

وجه السياسي العراقي عزت الشابندر، السبت، تنبيها للراغبين بدخول مزاد بيع الحقائب في الكابينة الوزارية الجديدة. وقال الشابندر في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "الى الراغبين بدخول مزاد بيع الحقائب في الكابينة الوزارية الجديدة،

1- العاصمة بغداد لم تعد مكانا للمزاد احتراما للخصوصية. Advertisements 2-وصول خبراء تقييم الحقائب بطائرة خاصة على نحو عاجل. 3-توجد تسهيلات خاصة نظرا لعدم وجود تخصيصات مالية بسبب تدني اسعار النفط.

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