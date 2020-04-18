مفتي السعودية يتحدث عن صلاتي التراويح والعيد مع انتشار كورونا

تحدث المفتي العام للمملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ، عن صلاتي التراويح والعيد مع انتشار فايروس كورونا.
العزيز آل الشيخ، إنه "في حال تعذر إقامة صلاتي التراويح والعيد في المساجد، للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة لمكافحة انتشار جائحة كورونا المستجد، فإن الناس يصلونهما في بيوتهم".
واضاف ان "آخر وقت لإخراج زكاة الفطر، وللتكبير المشروع ليلة عيد الفطر وصباح العيد، في المكان الذي لا تُقام فيه صلاة العيد، فهو مُضي وقت بعد شروق الشمس يمكن أن تؤدَّى فيه صلاة العيد في هذا المكان".
وأقرت السلطات السعودية أمس، مزيداً من التدابير الوقائية بفرض منع التجول على مدار الساعة بمحافظتي صامطة والداير اعتباراً من الساعة الثالثة عصر أمس حتى إشعار آخر، تنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة.
وأعلنت السعودية أمس، عن تسجيل 762 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و59 حالة تعافٍ، و4 حالات وفاة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحافي اليومي إن "المسح النشط ساهم في اكتشاف نصف الحالات المسجلة مؤخراً".
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