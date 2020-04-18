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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، السبت، تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 1751 حالة.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 وفيات.
وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، السبت، شفاء 22 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 280 حالة.
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