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93 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

93 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، السبت، تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 1751 حالة.  

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وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 وفيات.

 

وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، السبت، شفاء 22 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 280 حالة.

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