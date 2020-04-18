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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب ليبي يهدد بمقاضاة السراج ومليشياته أمام المحاكم الدولية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي، أن المجلس ونوابه سيحاسبون فائز السراج رئيس حكومة الوفاق "على كل جرائم مليشياته التي ارتكبتها في حق الليبيين"، وسنقاضيهم أمام المحاكم الدولية قريبا.
ووصف السعيدي محاولات حكومة الوفاق لتقويض أمن الجنوب بـ"العبثية وغير المسؤولة بعد أن أفلست عسكرياً وسياسيا."
ونقل موقع "العين الإخبارية" عن السعيدي أن تجنيد المرتزقة والدواعش ليس جديدًا على حكومة الوفاق غير الشرعية.
وبين السعيدي أن الجنوب اليوم امتداد للقوات المسلحة الليبية وأن قواعده مؤمنة ومحمية بشكل جيد وأن سمائه تحت سيطرة سلاح الجو الذي ينفذ عمليات قتالية ضد أي هدف مشبوه.
ولفت إلى أن القوات المسلحة الليبية يقظة للغاية في الجنوب، محذرا المرتزقة والإرهابيين من محاولة رفع رؤوسهم مرة أخرى في المناطق المحررة.
ودعا السعيدي أهالي الجنوب إلى الالتفاف حول الجيش الليبي في مناطقهم المهددة من قبل تنظيم داعش الإرهابي المدعوم من حكومة الوفاق غير الشرعية.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من مساعي حكومة الوفاق هو إرجاع الجنوب الليبي إلى نفق الفوضى وتقويض مساعي الأمن والسلم الأهلي التي رسختها القوات المسلحة الليبية في المناطق المحررة.
وشنت مقاتلات الجيش الليبي، الخميس، سلسلة غارات على مواقع لتمركزات المرتزقة وإرهابيي دواعش في عمق الجنوب، وأسفرت الضربات عن مقتل مجموعة عناصر ينتمون لهذه الجماعات الإرهابية بينهم مجموعة من المرتزقة حاملي الجنسيات السورية والتشادية.
وكان الجيش الليبي أطلق عملية فرض القانون في يناير/كانون الثاني، من العام الماضي نتج عنها تحرير كافة المرافق الحيوية في جنوب البلاد وتأمين الحدود وإيقاف تدفق الهجرة والسلاح
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