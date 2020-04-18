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111 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

111 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

متابعات_ الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، السبت، تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس المستجد ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 1180 حالة.

 

وكانت وزارة الصحة العمانية قد قالت، الجمعة، إنه تم تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 26 عمانيا.

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وأشارت إلى تسجيل 6 وفيات حتى الآن جراء فيروس كورونا، فضلا عن تماثل 176 مصابا للشفاء.

 

وطالبت الوزارة الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي والمحافظة على تنظيف اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وتجنب لمس الوجه والعينين والأنف والفم، واتباع العادات الصحية لدى العطس والسعال، والتزام التباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

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