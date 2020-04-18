أفادت قناة "العربية" بأنه تم تسجل 585 وفاة في 24 ساعة في ​اسبانيا​ أكثر من نصفها في ​مدريد​ ​​​​​​.

يذكر ان إسبانيا تخطت إيطاليا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما احتلت المركز الثاني عالميًا في أعداد الإصابات المسجلة خلف الولايات المتحدة الأميركية، لتصبح ثاني أكبر الإصابة بفيروس كورونا في العالم.

وتخضع إسبانيا لإحدى أشد تدابير العزل في أوروبا منذ 14 آذار وقد تم تمديدها حتى 25 نيسان. ولا يُسمح بخروج السكان من منازلهم إلا لشراء المواد الغذائية والأدوية أو لإجراء نزهة قصيرة للكلاب ويُمنع خروج الأطفال إطلاقا.