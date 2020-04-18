أعلن وزير الصحة حمد حسن في تصريح بعد زيارته مستشفى حلبا الحكومي أنه "تم تركيب جهاز auto mated extractor في طرابلس وخلال 48 ساعة سيصبح بالإمكان إجراء فحص الـ "PCR" في مستشفى عبدالله الراسي الحكومي، والان في زحلة يتم إطلاق PCR LAB في مستشفى الياس الهراوي، والآن في بعلبك يتم تركيب أيضا جهاز auto mated extractor"، مؤكدا "أننا سنزور المحافظات المتبقية ونعمل بالتوازي بالمناطق التي هي بحاجة ملحة للرعاية الصحية".
وقد استلم رئيس مجلس إدارة مستشفى بعلبك الحكومي الدكتور حسان يحفوفي، من وزارة الصحة العامة 200 فحص PCR وجهاز auto mated extractor مكمل لجهاز فحص PCR، الذي كان تبرع بها حسن للمستشفى على نفقته الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن: خلال 48 ساعة سيصبح بالإمكان إجراء فحص الـPCR في مستشفى عبدالله الراسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.