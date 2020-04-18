وزارة الصحة: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع العدد الى 672

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الى 672 وهي جميعا لمقيمين، مؤكدة عدم تسجيل أي حالة جديدة بين الوافدين.
وأكدت أن عدد حالات الوفاة لا يزال 21 مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، مشيرة الى أن عدد الفحصوات التي أجريت خلال الـ24 ساعة المنصرمة هي 1040 في 19 مختبرا.
وبحسب تطبيق الوزراة، فقد بلغ عدد الإصابات في منطقة المتن 140، بيروت 117، كسروان 77، بشري 64، بعبدا 56، جبيل 47، زغرتا 33، عكار 26، شوف 19، عاليه 18، البترون 17، طرابلس 14، صيدا 12، صور 9، الكورا 6، بعلبك 5، بنت جبيل 3، المنية-الضنية 4، النبطية 1، زحلة 1، مرجعيون 1، وحالتان قيد التحقق منهما.
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