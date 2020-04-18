نعمه:الوقت ليس للمؤامرات والمعارضة لغايات سياسية تغرق لبنان

رأى وزير الاقتصاد راوول نعمة في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الوقت الآن ليس للمؤامرات ولا المناكفات السياسية الرخيصة. نحن أمام أزمة اقتصادية ومالية موروثة وأزمة صحية مستجدة تهدد بلدنا ووجودنا. المعارضة الصادقة مرّحب بها لأنها بناءّة وفعالة في هذه ​الأزمة​. أما المعارضة لغايات سياسية غير بناءّة تغرق ​لبنان​ واللبنانيين وتعرضهم لخطر اكبر".

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