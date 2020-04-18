شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تشكر الفنانة ريهام حجاج على دعمها لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر منشور لها علي الصفحة الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي، وجهت وزارة الصحة الشكر للفنانة ريهام حجاج على مساهمتها ودعمها للوزارة بمبلغ مليون جنيه، فى إطار خطة الدولة في محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد فى مصر، وأكدت الوزارة على أن الدعم المقدم من كلا من الفنانين والشركات يساعد على تنفيذ خطة الرعاية ومقاومة انتشار الفيروس بالاضافة الى الحد من اثاره السلبية وتقديم خدمات طبية جيدة للمصابين.

يذكر ان الفنانة ريهام حجاج، اعلنت عن تبرعها خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" ويحمل تحت شعار "ياللا بينا سوي نعدي الأزمة إن شاء الله"

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يذكر ان الفنانة ريهام حجاج تخوض السباق الرمضاني بمسلسل "لما كنا صغيرين" في ثاني بطولة مطلقة لها امام الفنان خالد النبوي والفنان محمود حميدة، تدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجى الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.

"لما كنا صغيرين" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن انتاج شركة "ارت ميكرز" للمنتج أحمد عبد العاطي ويشارك في المسلسل مجموعة من النجوم وهم نسرين امين، كريم قاسم، نبيل عيسي ومحمود حجازي.