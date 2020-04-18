شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "إسكان النواب": استمرار العمل بالمشروعات القومية فى ظل كورونا إنجاز كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اليوم السبت، وفد لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مناطق العمل بمشروع أبراج العلمين، لمتابعة انتظام سير الأعمال فيها، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، ومدى التزام الشركات بتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للعمال.

وخلال اللقاء، قال عمال مشروع أبراج العلمين، أنه منذ اليوم الأول لاستئناف الأعمال بالمشروع، تم توفير جميع سبل الوقاية والإجراءات الأحترازية، بتأكيدهم أنهم يتسلمون يوميا مستلزمات طبية، عبارة عن كمامة وكحول، بالإضافة إلى قياس الحرارة قبل دخول الموقع وعلى مدار اليوم.

وعن نسبة عودة الأعمال بالمشروع، أكد المهندس أسامة عبد الغنى رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن الأعمال منتظمة بنسبة 80٪، مشيرا إلى أنه فى حال استقرار الأوضاع ستعود بنسبة 100٪.

بدوره قال رئيس لجنة الاسكان والمرافق، النائب عماد سعد حمودة، أن وفد اللجنة مطمئن للإجراءات الوقائية التى يتم اتخاذها فى مواقع العمل، حفاظا على سلامة العمال.

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وتابع النائب عماد سعد حموده، مايتم من أعمال فى ظل أزمة كورونا، إنجاز كبير جدا، يحسب للحكومة فى ظل هذة الأوضاع الصعبة التى يمر بها العالم، مشيرا إلى عودة العمل بنسبة 80٪ فى جميع المواقع.