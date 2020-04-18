ترامب يتوقع وصول وفيات كورونا في أميركا إلى 65 ألف حالة ويعد بفتح الإقتصاد قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بعض الولايات ستعيد فتح اقتصادها قريبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أصبحت أقل من المتوقع.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي ليلة أمس الجمعة لخلية العمل الخاصة بمتابعة تفشي الفيروس، أنه بعد أن كان من المتوقع أن تصل الوفيات إلى أعداد كبيرة، بلغت في بعض السيناريوهات 2.2 مليون شخص، فقد شهدت البلاد تراجعا كبيرا في الحالات الجديدة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات الفعلية بالفيروس، حتى الٱن، في أمريكا، أزيد من 37 ألف حالة من ضمن أكثر من 710 ٱلاف حالة إصابة تم تأكيدها منذ بداية الأزمة.

وتنبأ الرئيس الأمريكي بأن يصل إجمالي الوفيات ما بين 60 إلى 65 ألف حالة، مشيرا إلى أنه “في الأسابيع المقبلة ستتخذ ولايات كثيرة خطوات مشجعة (فتح الاقتصاد) لكن ستحافظ أيضا على السكان”.

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وتابع ترامب: “في المستقبل القريب سنستعيد بلادنا.. سيكون اقتصادنا أفضل مما كان عليه”، مشيرا إلى تطبيق برنامج بقيمة 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة تداعيات الفيروس، كما سيتم إيداع أغذية بنحو 3 مليارات دولار للمحتاجين في بنوك الطعام.

ورفض الرئيس الأمريكي “الانتقادات الحزبية” لطريقة تعامل إدارته مع مسألة فحوص المرض، موضحا أنه تم حتى الآن إجراء نحو 3.7 ملايين فحص للفيروس، وهو “أكبر من أي دولة أخرى”، مشيرا إلى أنه يتم إجراء نحو مليون فحص أسبوعيا.

وتوقع الحصول على مخزون كبير من أجهزة التنفس يمكن أن يتم تصديرها للدول التي تحتاجها.. وانتقد ترامب مجددا طلب بعض الولايات الحصول على أعداد ضخمة من هذه الأجهزة “أكثر مما تحتاجه”.