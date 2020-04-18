عاجل.. 17 حالة شفاء جديدة ووفاتين ترفع حصيلة وفيات كورونا في المغرب إلى 137

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، إلى 298 حالة، بعد تسجيل 17 حالة شفاء جديدة.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 137 حالة، بعد تسجيل وفاتين جديدتين، خلال الـ16 ساعة الماضية.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 2670 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، بعد تسجيل 106 حالة جديدة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 10441 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.