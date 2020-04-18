اختفاء 500 كمامة طبية من مستشفى ابن جرير.. هبة من الـOCP

لم تكد تمر سوى أيام قليلة على تبرع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بمعدات طبية ومواد تعقيم للمستشفى الإقليمي بابن جرير، حتى اختفت حوالي 500 كمامة طبية من نوع FFP2 في ظروف مثيرة للجدل.

ولم يقم المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، والذي يشغل في الوقت نفسه إدارة المستشفى المذكور، بتوجيه أي شكاية إلى النيابة العامة لإعطاء تعليماتها للضابطة القضائية المختصة، من أجل فتح بحث قضائي تمهيدي للكشف عن ملابسات وظروف اختفاء هذه الهبة العينية.

في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر، أن الأطباء والممرضين لا يستفيدون حاليا سوى من كمامة واحدة لاستعمالها لمدة 24 ساعة، في حين أن معايير السلامة والوقاية تقتضي تغييرها كل أربع ساعات.