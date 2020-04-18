طقس اليوم السبت.. أجواء غائمة مصحوبة بأمطار ورعد ببعض المناطق

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تكون الأجواء غائمة ومصحوبة بأمطار ورعد فوق مرتفعات الأطلس والسهول المجاورة له والسايس والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية.

وستكون السماء غائمة جزئيا، مع أمطار متفرقة من المحتمل أن تكون مرفوقة برعد، وذلك بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية والسواحل الأطلسية وشمال الأقاليم الجنوبية.

كما سيلاحظ تساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير وذلك خلال الليل، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة. وستهم زوابع رملية محلية جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية من الجنوب الغربي بالهضاب العليا الشرقية، وبالسفوح الجنوبية الشرقية والأطلس، ومعتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى متقلبة الاتجاه في باقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 11 و17 درجة بالشمال ووسط البلاد، والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و21 درجة بالجنوب الشرقي وباقي المناطق الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و22 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والشياضمة وشمال المنطقة الشرقية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وما بين 22 و29 درجة بباقي السهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وبالقرب من السواحل الجنوبية، وما بين 26 و31 درجة بالجنوب الشرقي، وبداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وعلى طول الساحل الأطلسي.