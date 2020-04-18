شباب يطلقون 500 حمامة في سماء طنجة.. رسالة أمل في زمن الـ”كورونا”- فيديو

فيديو: يونس الميموني
أطلق شباب اليوم الجمعة، 500 حمامة في سماء مدينة طنجة، تعبيرا عن آمالهم في القضاء على فيروس كورونا المستجد.
وقال مشاركون في المبادرة، ينتمون لجمعية “شباب الخير” و”جمعية البوغاز لرياضة سباق الحمام الزاجل”، لـ”اليوم24″، إن إطلاقهم للحمام رسالة رمزية، تعيد الأمل من جديد في نفوس ساكنة عاصمة البوغاز، عن قرب عودة حياتهم إلى طبيعتها، وانتهاء أزمة كورونا.
وشدد المشاركون، على ضرورة التزام الساكنة بالحجر الصحي، للحد من انتشار الفيروس التاجي بين الناس.
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