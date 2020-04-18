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شرطة تعز تستدعي المستجدين للحضور يوم غد الأحد بمبنى إدارة حراسة المنشآت

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 18 أبريل 2020

دعت إدارة شرطة تعز، جنوب صنعاء 256كم، اليوم السبت، المستجدين بسرعة الحضور يوم غد الأحد.

 

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وأعلنت إدارة عام شرطة محافظة تعز في بيان  لجميع الأفراد المستجدين (الدفعة الثانية والثالثة والرابعة ) بأن عليهم عليهم سرعة الحضور والتواجد صباح يوم غد  الأحد  الموافق /١٩ أبريل ٢٠٢٠م   /في مبنى إدارة حراسة  المنشآت وحماية الشخصيات ".

 

وتابع" وذلك للأهمية ومن سيتخلف ستتخذ في حقه الإجراءات القانونية الصارمة "

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