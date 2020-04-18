شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة تعز تستدعي المستجدين للحضور يوم غد الأحد بمبنى إدارة حراسة المنشآت والان مع التفاصيل

السبت 18 أبريل 2020 دعت إدارة شرطة تعز، جنوب صنعاء 256كم، اليوم السبت، المستجدين بسرعة الحضور يوم غد الأحد.

Advertisements وأعلنت إدارة عام شرطة محافظة تعز في بيان لجميع الأفراد المستجدين (الدفعة الثانية والثالثة والرابعة ) بأن عليهم عليهم سرعة الحضور والتواجد صباح يوم غد الأحد الموافق /١٩ أبريل ٢٠٢٠م /في مبنى إدارة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات ". وتابع" وذلك للأهمية ومن سيتخلف ستتخذ في حقه الإجراءات القانونية الصارمة "

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