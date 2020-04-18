شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات بصنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل

السبت 18 أبريل 2020 ننشر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعا وعدن اليوم الأحد، والتي جاءت على النحو التالي:

صنعاء الدولار 600 شراء 601.5 بيع السعودي 158.2شراء بيع 158.35 Advertisements عدن الدولار 671 شراء 674 بيع السعودي 176.6 شراء 177 بيع

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