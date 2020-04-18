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تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات بصنعاء وعدن اليوم

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات بصنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل

السبت 18 أبريل 2020

ننشر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعا وعدن اليوم الأحد، والتي جاءت على النحو التالي:

 

صنعاء

 

الدولار

 

600 شراء

 

 601.5 بيع

 

 

 

السعودي

 

158.2شراء

 

 بيع 158.35

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عدن

 

الدولار

 

671 شراء

 

 674 بيع

 

 

 

السعودي

 

176.6 شراء

 

 177 بيع

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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