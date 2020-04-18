شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تجدد قصف مناطق متفرقة بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 18 أبريل 2020 جددت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن انتهاكاتها بقصف مناطق متفرقة في مديرية التحيتا، في إشارة واضحة إلى عدم الالتزام بوقف إطلاق النار والرفض القاطع للهدنة الأممية.

وقالت مصادر محلية ان المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية في التحيتا ومركز المديرية بقذائف الهاون وقذائف آر بي جي واستهدفتها بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة. Advertisements في السياق ذاته صعدت المليشيات من قصفها على القرى السكنية والمزارع في منطقة الفازة والجبلية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. يذكر أن التحالف العربي كان قد أعلن في الثامن من أبريل وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد وذلك لمواجهة تبعات إنتشار فيروس كورونا

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