111 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

السبت 18 أبريل 2020

أعلنت سلطنة عمان، السبت، تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 1180 حالة.



وكانت وزارة الصحة العمانية قد قالت، الجمعة، إنه تم تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 26 عمانيا.

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وأشارت إلى تسجيل 6 وفيات حتى الآن جراء فيروس كورونا، فضلا عن تماثل 176 مصابا للشفاء.

وطالبت الوزارة الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي والمحافظة على تنظيف اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وتجنب لمس الوجه والعينين والأنف والفم، واتباع العادات الصحية لدى العطس والسعال، والتزام التباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.