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شكرا لقرائتكم خبر عن 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق والان مع التفاصيل
السبت 18 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، السبت، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة البصرة.
وأضافت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة ترفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1497 حالة.
وأشارت إلى أن عدد الوفيات بالفيروس بلغ 81، وحالات الشفاء من الفيروس بلغت 906.
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