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شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اليابان والان مع التفاصيل
السبت 18 أبريل 2020
ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى عشرة آلاف اليوم السبت بعد أيام من تمديد حالة الطوارئ لتشمل سائر أنحاء البلد بهدف إبطاء انتشار الفيروس.
وناشد شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني المواطنين أمس الجمعة البقاء في المنازل بعد ارتفاع قياسي في عدد الحالات الجديدة في العاصمة طوكيو ومخاوف من فشل الخدمات الصحية في المناطق الريفية التي يقطنها الكثير من كبار السن، مما أدى لتمديد حالة الطوارئ لسائر أنحاء اليابان بعدما كانت تشمل سبع مناطق في البداية.
وتوفي أكثر من 200 شخص بالفيروس في اليابان لكن طوكيو لا تزال المنطقة الأكثر تضررا وأعلنت تسجيل 201 حالة إصابة جديدة أمس الجمعة فقط وهو رقم قياسي جديد.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن طوكيو سجلت 181 إصابة جديدة اليوم السبت.
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