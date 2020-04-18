الجيش الليبي يؤكد سيطرته على كامل أجواء البلاد

السبت 18 أبريل 2020

كشف العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، النقاب عن حصول القوات على وسائل دفاع جوي متطورة تمكنها من التشويش على الطائرات وإسقاطها.



وذكر العميد خالد المحجوب أن امتلاك القوات لوسائل متطورة جعلتها تسيطر بشكل كامل على الأجواء الليبية، وخصوصا في مسرح العمليات العسكرية بطرابلس والمنطقة الوسطى.

ونقل موقع "العين الاخبارية" عن المحجوب أن تلك التكنولوجيا ستجعل من السهل إسقاط الطائرات التركية المسيرة في مختلف أماكن القتال.

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وشهدت المناطق المتاخمة لطرابلس غارات جوية نفذها طيران مسير تابع لغرفة عمليات يديرها الضباط الأتراك بقاعدة معيتيقة، وسط العاصمة الليبية طرابلس.

وحول الوضع العسكري بالمنطقة الجنوبية، قال المحجوب إن القيادة سيرت دوريات صحراوية مهمتها اقتفاء أثر أي عناصر لتنظيم داعش الإرهابي، وتدميرها.

وتابع المحجوب أن عودة تنظيم داعش للمناطق المحررة في الجنوب الليبي ضرب من المستحيل، بسبب ترابط النسيج الاجتماعي الجنوبي الملتف حول الجيش الليبي