التحالف يشن 12 غارات على أهداف حوثية بمأرب وسقوط قتلى وجرحى

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السبت 18 أبريل 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 18/نيسان/2020، غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

وأفادت المصادر أن المقاتلات الحربية استهدفت بست غارات مواقع للمليشيا في مديرية صرواح غربي المحافظة، حيث تدور مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين. Advertisements كما استهدفت، بست غارات، تجمعات للمليشيا في مديرية مجزر بالمحافظة ذاتها. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا جراء القصف الجوي.

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