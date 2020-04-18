إطلاق منصة تفاعلية حول عروض المنتجات الصناعية العربية لمواكبة تداعيات كورونا

المناطق - الرياض

أطلقت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين منصة تفاعلية حول عروض المنتجات الصناعية العربية لمواكبة تداعيات جائحة كورونا، لتكون قاعدة معرفية لصانعي القرار والمعنيين وذلك انطلاقا من دورها في دعم وتنسيق جهود الدول العربية الأعضاء لمواجهة انعكاسات هذه الجائحة على الصناعة العربية.

وقال المدير العام للمنظمة المهندس عادل الصقر في تصريح صحفي اليوم بالرباط: ” إن هذه المنصـة تشتمل على بعض طلبات وعروض عدد من الدول العربية من السلع والمنتجات الغذائيــة والمستلزمات الطبية والصحية المتاحة من خلال المواقع الرسمية للدول العربية، إضافة إلى بيانات لبعض الشركات والمؤسسات الصناعية العربية التي لديها قدرات إنتاجية لتلبية هذه الاحتياجات وتغطية الطلب المتزايد على هذه المنتجات”.

وأشار الصقر إلى أن المنصة تضم أيضًا مجموعة متنوعة ومتكاملة من المعلومات ذات الصلة بالتدابير والإجراءات والمبادرات المتخذة في هذا الشأن، وذلك من أجل تحقيق التكامل وتعزيز التجارة العربية البينية للمنتجات الصناعية، مضيفًا أن المنصة تتضمن المواصفات القياسية للمعقمات والكمامات والقفازات والملابس الطبية ومواد التنظيف والتطهير وغيرها من المعدات الوقائية للمصنعين والمختبرات التي قامت المنظمة بتوفيرها بالتنسيق مع عدد من أجهزة وهيئات التقييس العربية والدولية.

ودعا المدير العام للمنظمة المعنييـن في القطاعيـن العام والخاص العربي إلى التفاعل مع المنظمة من خلال هذه المنصة وإدخال البيانات المتعلقة بطلباتهم وعروضهم من السلع والمنتجات على الموقع الإلكتروني للمنظمة، لمتابعة تحديثها بصفة مستمرة.