شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فيروس كورونا.. سلطنة عُمان تعلن عن 111 إصابة جديدة والإجمالي 1180 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:41 صباحًا, 18 أبريل 2020 م المناطق_الرياض أكدت وزارة الصحة العمانية اليوم السبت تسجيل 111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 1180 حالة.

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