شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 22 حالةً من فيروس كورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل
وقال في تصرح له اليوم إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجها من المستشفى.
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