اخبار العالم

تمديد الحجر الصحي الشامل في تونس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد الحجر الصحي الشامل في تونس والان نبدء بالتفاصيل

قررت تونس التمديد في الحجر الصحي الشامل في البلاد للحد من تواصل انتشار .

جاء القرار عقب اجتماع عقده مجلس الأمن القومي الرئاسي أمس بإشراف الرئيس التونسي قيس سعيد الذي بحث تطورات الأوضاع الصحية في البلاد والإجراءات الجديدة التي يمكن اتخاذها بهذا الشأن على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن الاجتماع نظر كذلك في إمكانية مراجعة توقيت منع التجول بالنسبة في شهر رمضان، إضافة إلى الإجراءات التي يتوجب اتخاذها بالنسبة إلى السنة الدراسية والجامعية والامتحانات الوطنية.

وأوصى المجلس بمتابعة عودة التونسيين العالقين في الخارج بمختلف بلدان العالم، داعياً إلى ضرورة وضع مقترحات للتصور الحكومي للإجراءات الواجب اتخاذها مستقبلاً بخصوص التخفيف التدريجي من الحجر الصحي في الفترة اللاحقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تمديد الحجر الصحي الشامل في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا