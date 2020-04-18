معارض تركي: أردوغان أصاب تركيا بالشلل بشكل غير مسبوق‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد علي باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" التركي المعارض، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن البلاد أصابها الشلل بشكل غير مسبوق في ظل السياسات المتبعة من قبل أردوغان.



ووصف باباجان في تصريحات له قانون "العفو العام" الذي مرره البرلمان مؤخرًا بغير العادل وإنه "قانون تم إعداده وفق منظور الحزب الحاكم، وحليفه، الحركة القومية المعارض".

وأضاف قائلا: "وإذا نظرنا للأمر من منظور أوسع، يتضح لنا أن هذه التعديلات التي أقرها القانون لا يمكن قبولها، لأنها لا تخدم سوى مصالح النظام ".

وأشار باباجان إلى أن "البرلمان التركي تحول إلى أشبه ما يكون بآلة إصدار قوانين"، مضيفًا: "في حين أن الديمقراطيات المفقودة في تركيا، تنص على ضرورة التشاور الجيد قبل إصدار أي قانون".

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وتابع قائلا :"لكن مع الأسف تحول البرلمان إلى مجرد آلية أو آلة مهمتها تنفيذ رغبات زمرة قليلة من البشر (في إشارة لنظام أردوغان)، وبالتالي فإن مجلسا بهذه الأوصاف غير مقبول"

واستطرد في ذات السياق قائلا: "البرلمان الحالي تراجع إلى أسوأ ما كان عليه قبل 100 عام.

وتعليقًا على تدابير النظام التركي لمواجهة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، قال باباجان "النظام الحاكم يدير هذه المرحلة بكادر ضيق الأفق، وفي أجواء مغلقة، في حين أن الأحداث تقتضي مشاركة الجميع بموجب تفاهم مجتمعي".

وأشار إلى أن "قرارات الحكومة المتعلقة بالأزمة، من الصعب أن تلقى قبولًا لدى المجتمع، إذا كان النظام حريصًا على اتخاذها بمنأى عن الجميع".

وأشار باباجان إلى أن "فيروس كورونا أزمة عالمية، لها تداعيات كبيرة على الصحة والاقتصاد، ولا يمكن تجاوزها إلا من خلال تضامن دولي، فآليات التضامن مهمة للغاية في مثل هذه الأزمات".

وتابع قائلا: "وقبل هذه الأزمة نرى أن العديد من البنوك المركزية حول العالم أسست شبكة فيما بينها، ضمت معظم بلدان مجموعة العشرين، في حين ظلت تركيا خارج هذا التضامن"