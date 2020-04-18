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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة الكويتية: شفاء 22 حالة جديد من المصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020
الكويت - الخليج 365
يتصاعد أعداد المتعافين من فيروس كورونا في الكويت.
حيث أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، السبت، شفاء 22 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 280 حالة.
كانت دولة الكويت سجلت، الجمعة، 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1658 حالة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين
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