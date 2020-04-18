بعد تصدر هاشتاج #طبقوا_البحث_حياتنا_اهم.. وزير التعليم العالي يحسم مصير امتحانات نهاية العام بالجامعات

كتب: ضياء السقا

يحسم المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه الشهري "بالفيديو كونفرانس"، اليوم السبت، مصير امتحانات نهاية العام، كما يناقش آخر تطورات منظومة التعليم عن بعد.

ويعقد الاجتماع برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجميع رؤساء الجامعات.

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد الطيب، حرص الوزارة علي زيادة التواصل مع الطلاب حتى لا يكون هناك تقصير من الجامعات وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار الطيب، في تصريحات لموقع "صدى البلد، إلى أن مقترح عمل أبحاث بدلاً عن بعض الامتحانات "هي مجرد تخمينات من الطلاب."

وأضاف المتحدث أنه تم توفير المنصات مجاناً للطلاب لتسهيل الدخول لها في ظل أزمة كورونا، موضحاً أن "الوضع الحالي اضطررنا للجوء إلى لمنظومة التعليم عن بعد"، مؤكدأً أن الوزارة مطلعة علي كل ما يعوق الطلاب وتعمل علي تسهيل كافة الإجراءات لهم لضمان استكمال الفصل الدراسي الثاني.

وأشار الطيب إلى أنه لم يصدر بعد قرار بتحديد شكل الامتحان للفصل الدراسي الثاني، مضيفاً: "ملتزمون بقرارات المجلس الأعلى للجامعات التي صدرت في 21 مارس الماضي كما أنه في حالة انعقاد دائم لدراسة كافة السيناريوهات وسيتم الإعلان عنها في حينه طبقاً لمستجدات الوضع اليومي، كما أن الامتحانات في موعدها المقرر".

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هاشتاج

من جانبهم، دشن عدد من طلاب الجامعات، الجمعة، هاشتاج #طبقوا_البحث_حياتنا_اهم، والذي تصدر قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة تويتر في ساعات قليلة.

وجاء الهاهشتاج بعد إعلان وزير التعليم العالي بإتخاذ القرار الحاسم بشأن امتحانات الجامعات السبت عقب اجتماع المجلس الأعلى للجامعات .

وطالب النشطاء وزير التعليم العالي بإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكافة الجامعات، وذلك حفاظاً على حياتهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعا النشطاء إلى وضع موضوع بحثي للطلاب بكل مادة لتقييمهم بدلأً من أداء الامتحانات في ظل الوضع الحالي الذي تمر به مصر بسبب الفيروس الفتاك.

وأشار البعض إلى أن المشكلة تتمثل في عدم استيعابهم للمواد الدراسية من خلال نظام التعليم عن بعد "أون لاين"، وهو ما يجعلهم غير مستعدين لخوض الامتحانات مما يعرضهم لخطر الرسوب.

وطالب النشطاء بضرورة مراعاة خوف الطلاب على سلامتهم استناداً إلى الدعوات التي أطلقتها الحكومة بوجود مسافات كافية وعدم التواجد في أماكن مزدحمة.