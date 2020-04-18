صندوق النقد يوافق على تقديم مساعدات مالية لساحل العاج وهايتي لكافحة كورونا

أعلن ​صندوق النقد الدولي​ أنه قدم مساعدة مالية عاجلة تبلغ نحو 900 مليون ​دولار​ ل​ساحل العاج​ وأخرى بقيمة حوالى 112 مليونا ل​هايتي​ لمكافحة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد على أراضيهما، معتبرا أن "التأثير الاقتصادي المتوقع لكوفيد-19 سيكون كبيرا والآفاق على الأمد القريب تتدهور بسرعة".

ورأى الصندوق في بيان أن سلطات ساحل العاج "تحركت بسرعة في مواجهة الوباء عبر الاعتماد على خطة طبية طارئة وخطة طموحة لسياسات اقتصادية تهدف إلى تقديم دعم موجه إلى السكان الضعفاء والشركات التي يطالها الوباء"، مبينا أن "الدعم العاجل للصندوق تحت بند تسهيل الائتمان السريع وأداة التمويل السريع سيساعد السلطات في تلبية الاحتياجات العاجلة لتمويل الميزانية وميزان المدفوعات، وهذا سيساعد في تحفيز التمويلات الإضافية من الشركاء الآخرين للتنمية".