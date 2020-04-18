أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 1180.
وبوقت سابق، توقعت وزارة الصحة العمانية وصول ذروة انتشار العدوى بالبلاد، في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
وفي سياق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطنة، أغلقت السلطات سوقا للأقمشة في مدينة يتردد عليها السياح، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، عقب اكتشاف أكثر من 100 إصابة أغلبها بين الوافدين الأجانب.
هذا وأغلقت السلطنة محافظة مسقط، التي تضم العاصمة، بعد منع الحركة في مدينة مطرح، التي يوجد بها بعض أقدم أسواق البلاد، بسبب انتشار العدوى بين العمال الوافدين من أصحاب الدخل المنخفض.
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