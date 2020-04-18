بايدن ينتقد ترامب لتقاعسه بمحاسبة الصين بموضوع كورونا

لفت المرشح الديمقراطي المفترض في ​انتخابات​ الرئاسة الأميركية ​جو بايدن​ ،الى إن الأميركيين يدفعون ثمن تقاعس الرئيس ​دونالد ترامب​ عن محاسبة ​الصين​ على تفشي جائحة ​فيروس كورونا​.

وشدد بايدن في تصريح على إن "الحقيقة المرة هي أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب ترك ​أميركا​ مكشوفة ومعرضة لهذه الجائحة"، مضيفا: " لقد تجاهل تحذيرات خبراء ​الصحة​ ووكالات المخابرات، وبدلا من ذلك وضع ثقته في زعماء الصين .. والآن ندفع كلنا الثمن".

وأضاف بايدن: "ترامب أنهى تمويل برنامج جرى انشاؤه خلال إدارة الرئيس الاميركي السابق ​باراك أوباما​ لرصد ​الأمراض​ المعدية الطارئة، وخفض عدد خبراء المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض و​الوقاية​ منها في الصين بواقع الثلثين، وترك مكانا كان مخصصا لأميركي شاغرا داخل وكالة مكافحة الأمراض بالصين".

من جهتها ردت حملة ترامب على شريط بايدن المصور ودانت نائب الرئيس السابق لاعتراضه على أمر أصدره ترامب في أواخر كانون الثاني لفرض قيود على المسافرين غير الأميركيين القادمين من الصين لمكافحة كوفيد-19.