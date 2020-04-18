ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليابان إلى 10 آلاف

ارتفع عدد الاصابات ب​فيروس كورونا​ في ​اليابان​ الى العشرة آلاف اصابة.

هذا وأعلنت الحكومة اليابانية توسيع حالة الطوارئ لتشمل كافة أنحاء البلاد، في ظل تفاقم تفشي فيروس كورونا.

وتتيح هذه الخطوة للسلطات المحلية حث الناس على البقاء في المنازل، لكن دون تدابير عقابية أو قوة قانونية، وتسري حالة الطوارئ حتى السادس من أيار المقبل.

ومع تزايد عدد الإصابات في اليابان، زادت حدة الانتقادات الموجهة لاستجابة حكومة آبي للأزمة.

وأظهر أحد استطلاعات الرأي أن 75 في المئة من المواطنين يعتقدون، أن رئيس الوزراء استغرق وقتا طويلا للغاية، لإعلان حالة الطوارئ في طوكيو.