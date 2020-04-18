رئيس الوزراء المصري يعلن عن عقوبة الخروج من المنزل يوم "شم النسيم"

أعلن رئيس الوزراء المصري ​مصطفى مدبولي​، عن إصدار قرار بشأن أسلوب التعامل مع يوم شم النسيم الذي يوافق الاثنين المقبل، والإعلان عن عقوبة مخالفي قرار الغلق العام.

ونشرت ​الجريدة الرسمية​ عقوبة من يخالف هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أعلن يوم الخميس الماضي، عن إجراءات مشددة في يوم شم النسيم مشيرا الى إن "السلطات المصرية تنظر بقلق إلى تواجد المواطنين في الشارع بكثافة"، مضيفا : "تقرر إغلاق كافة المتنزهات والحدائق والشواطئ في هذا اليوم".

واضاف: "كما سيتم وقف كافة وسائل ​النقل العام​ أيضا، بالإضافة إلى إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية" على مدار الأربع والعشرين ساعة".