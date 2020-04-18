الصحة الإسرائيلية: تسجيل 7 وفيات و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة الإسرائيلية​ تسجيل 7 ​وفيات​ و125 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13107.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على إجراءات احترازية تقيد حركة المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتم في إطار هذه الإجراءات تقليص رقعة الأنشطة في المحيط العام، وفرض قيود على الأنشطة التجارية والترفيهية لمدة 7 أيام. وعن تفاصيل الخطوة، لفتت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى انه يسمح الخروج للتزود بالمنتجات الغذائية والأدوية وغيرها من الخدمات الأساسية.

ودعت الوزارة الى ضرورة الحرص على الابتعاد مسافة مترين بين الأشخاص قدر الإمكان، وألا يتجاوز عدد الركاب في السيارة الشخصية، الاثنين.