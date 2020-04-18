مقتل 3 أشخاص في تحطم طائرة خفيفة جنوب شرق روسيا

أعلن متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية، عن مصرع ثلاثة أشخاص جراء تحطم طائرة خفيفة في إقليم خاباروفسك الروسي. ولفت المتحدث لوكالة "سبوتنيك" الى إن "طائرة خفيفة تحمل علامة تجارية "إل 4" سقطت أثناء تنفيذها رحلة تدريبية على بعد 30 كيلومترا من خاباروفسك". وأضاف المتحدث: "وفقا المعلومات الأولية، فقد لقي ثلاثة أشخاص كانوا على متنها مصرعهم". في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحطم طائرة تدريب مقاتلة من طراز "إل-39"، ومصرع قائدها أثناء مهمة تدريبية في إقليم كراسنودار جنوبي ​روسيا​.

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