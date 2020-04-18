أكد المتحدث بإسم "​اليونيفيل​" ​اندريا تيننتي​، أنه "عند حوالي ​الساعة​ الثامنة من مساء يوم أمس، رصدت راداراتنا قنابل مضيئة أُطلقت فوق عدة أجزاء من ​الخط الأزرق​ في المناطق المحيطة ب​ميس الجبل​ و​يارون​ و​عيتا الشعب​ في ​جنوب لبنان​. كما شاهد جنودنا الموجودون على الأرض هذه القنابل المضيئة وأبلغوا عنها. وقد انتشر جنود حفظ ​السلام​ التابعين لليونيفيل في المنطقة، وعلى الفور بدأ رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام ​اللواء​ ستيفانو ​ديل كول​ اتصالاته مع الأفرقاء"، معلنا أن"اليونيفيل فتحت تحقيقاً في الحادث، مع الاشارة الى أن جنودنا متواجدين على الأرض والوضع الآن هادئ.

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كانت هذه تفاصيل خبر تيننتي: اليونيفيل فتحت تحقيقا بالقنابل المضيئة التي أطلقها الجيش الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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