فيوليت الصفدي: تسييس كورونا مخجل ويجب ان نتعلم من الاخطاء لبناء الدولة

أشارت وزيرة ​الدولة​ السابقة لشؤون التمكين الاقتصادي ​للنساء​ و​الشباب​ فيوليت خيرالله الصفدي في حديثٍ إذاعي إلى أنّ "تسييس وباء كورونا في ​لبنان​ أمر مخجل، فمن الضروري دعم ​الحكومة​ في إنجاز عملها في مواجهة وباء كورونا،" ودعت "النواب والوزراء والسياسيين أجمعين إلى التخفيف من الخطابات والبيانات والذهاب إلى خطوات عملية من شأنها المساعدة والتخفيف من وطأة هذه ​الأزمة​ على الفئات الأكثر تأثّرًا." كذلك شدّدت خيرالله الصفدي على "ضرورة الإلتزام بالتعليمات، وبهذا يتكامل عمل الحكومة ودور الشعب".

ورأت خيرالله الصفدي "في قيامة ​السيد المسيح​ أملًا في غدٍ أفضل، وتجدّدًا، وعبورًا إلى ما هو أفضل بالتسامح والابتعاد عن الأنانية، وترسيخًا لمفاهيم الإيمان والصبر".

وأضافت: "من يؤمن من دون أن يحبّ أو أن يتقبّل الآخرين فهو يكون قد فشل بإيمانه،" داعيةً "الجميع إلى الاحترام المتبادل بدل المحاسبة على النوايا، لنتمكّن من بناء بلدٍ بعيدٍ عن الطائفية، فالتاريخ يُثبت أننا قد فشلنا بهذه المهمّة، ومن الضروري أن نتعلّم من أخطائنا ونعمل على تصحيحها".

كذلك، اعتبرت خيرالله الصفدي "أن هذا الوباء ساوى بين الجميع، فلم يفرّق بين كبيرٍ وصغير، بين غنيٍّ وفقير، وبين مسلمٍ ومسيحيّ"، ودعت بالشفاء العاجل لجميع المصابين ب​فيروس كورونا​ آملةً أن يصمدوا أمامه.