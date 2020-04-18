توجه رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي بالسؤال لاصحاب الافران "الا يكفيكم ارباح تتجاوز 22 % حتى تهددون الناس بلقمة عيشهم؟، ما هذا الجشع والاستغلال في هذه الضائقة المعيشية؟ الا تعلمون ان الفقراء يكفلهم الله وان الطمع نهايته الخسران؟". واعتبر ان "ما قاله وزير ​الاقتصاد​ ​راوول نعمه​ صحيح المواطن اهم منهم جميعا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يعقوب: جشع اصحاب الافران تجاوز فاضح يجب كبحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.